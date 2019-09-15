Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! Yeni sözleşmeyi imzaladı
Son yılların başarılı erkek oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, çalıştığı giyim firmasıyla yeni sözleşme imzaladı. Bir süredir yeni reklam çekimleri yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, kamera karşısına geçti. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni anlaşmadan kazanacağı rakam da dikkat çekti.
Son yılların başarılı erkek oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, çalıştığı giyim firmasıyla yeni sözleşme imzaladı. Bir süredir yeni reklam çekimleri yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, kamera karşısına geçti. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni anlaşmadan kazanacağı rakam da dikkat çekti.
Kıvanç Tatlıtuğ anlaşma dolayısıyla 5 milyon lira aldığı iddia ediliyor. Çıkan haberler sonrası dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı merak konusu oldu.
Sevenleri Kıvanç Tatlıtuğ'un aslen nereli olduğunu gündeme taşıdı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ nereli? İşte ünlülerin memleketleri.