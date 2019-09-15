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  3. 15 Eylül 2019 17:35

Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! Yeni sözleşmeyi imzaladı

Son yılların başarılı erkek oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, çalıştığı giyim firmasıyla yeni sözleşme imzaladı. Bir süredir yeni reklam çekimleri yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, kamera karşısına geçti. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni anlaşmadan kazanacağı rakam da dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! Yeni sözleşmeyi imzaladı

Son yılların başarılı erkek oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, çalıştığı giyim firmasıyla yeni sözleşme imzaladı. Bir süredir yeni reklam çekimleri yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, kamera karşısına geçti. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni anlaşmadan kazanacağı rakam da dikkat çekti.

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Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! Yeni sözleşmeyi imzaladı

Kıvanç Tatlıtuğ anlaşma dolayısıyla 5 milyon lira aldığı iddia ediliyor. Çıkan haberler sonrası dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un özel hayatı merak konusu oldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! Yeni sözleşmeyi imzaladı

Sevenleri Kıvanç Tatlıtuğ'un aslen nereli olduğunu gündeme taşıdı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

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Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! Yeni sözleşmeyi imzaladı

Esra Bilgiç - Ankara

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