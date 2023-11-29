  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi olay oldu

Final için geri sayıma geçen Aile dizisinin dün akşamki bölümüne dizinin başrollerindeki Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi damgasını vurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi olay oldu - Resim: 1

Final zamanına sayılı günler kala Aile dizisi yine adından söz ettirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisindeki uçak tuvaleti fantezisi sahnesi olay oldu.

1 / 10
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi olay oldu - Resim: 2

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ partner olarak çok beğenildiği Aile'de uçak tuvaletinde ilginç anlar yaşandı.

2 / 10
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi olay oldu - Resim: 3
3 / 10
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi olay oldu - Resim: 4
4 / 10