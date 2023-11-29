Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi olay oldu
Final için geri sayıma geçen Aile dizisinin dün akşamki bölümüne dizinin başrollerindeki Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletindeki sevişme sahnesi damgasını vurdu.
Final zamanına sayılı günler kala Aile dizisi yine adından söz ettirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisindeki uçak tuvaleti fantezisi sahnesi olay oldu.
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ partner olarak çok beğenildiği Aile'de uçak tuvaletinde ilginç anlar yaşandı.
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