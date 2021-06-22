Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla olay oldu
Yönetmen Uluç Bayraktar ile Alara Hamamcıoğlu nikah masasına oturdu. Törenin en dikkat çekici konukları ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oldu.
Yönetmen Uluç Bayraktar ile Alara Hamamcıoğlu nikah masasına oturdu. Törenin en dikkat çekici konukları ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oldu. Tatlıtuğ'un yeni imajı akıllara ünlü aktör Brad Pitt'i getirdi
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen sade bir törenle evlendi.
Nikaha çok sayıda ünlü isim katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, çifti, Cansu Dere, Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bige Önal, yapımcı Kerem Çatay, Ece Sükan, Özge Özpirinçci, Rıza Kocaoğlu, Engin Öztürk, senarist Ece Yörenç, Barış Falay ve Hazal Subaşı gibi televizyon dünyasının yıldızları davette hazır bulundu.
DAVETE DAMGA VURDULAR Nikah töreninde en dikkat çeken isimler ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti oldu. Ünlü oyuncunun eşiyle yer aldığı fotoğraf adeta sosyal medyayı salladı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Tatlıtuğ, ünlü aktör Brad Pitt'e benzetil