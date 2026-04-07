Kıvanç Tatlıtuğ’a sürpriz talip! Deniz Durmaz: ''Ben hazırım''
Ekranların sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi için devam eden partner arayışına, genç oyuncu Deniz Durmaz’dan sosyal medya üzerinden eğlenceli ve iddialı bir yanıt geldi.
"Aile" dizisindeki başarısının ardından yeni projesi "Dönence" ile el sıkışan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar sektörün en çok konuşulan "partner" arayışının merkezinde yer alıyor.
Yapım ekibinin aylardır sürdürdüğü titiz çalışma henüz sonuç vermezken, oyuncu Deniz Durmaz’dan durumu fırsata çeviren esprili bir paylaşım geldi.
Dizinin hazırlık aşamasında Kıvanç Tatlıtuğ’un karşısına ilk olarak Pınar Deniz düşünülmüş, ancak başarılı oyuncu farklı bir projeyle anlaştığı için kadrodan çekilmişti.
Ardından teklif götürülen Burcu Biricik’in de rolü kabul etmemesi üzerine gözler yeni adaylara çevrildi.
