Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler hayran kaldı
Yakışıklılığını dünyaya da kanıtlayan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisi gibi ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Daha önce bir yarışma programına katılan Melisa Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ'un en küçük kardeşi.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melise Tatlıtuğ ile olan fotoğrafları yeniden konuşulmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını görenler, "Genlere hayran kalmamak mümkün değil" yorumunda bulundu.
İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında izlenme rekoru kıran dizilerde peş peşe rol alarak adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, hem işi hem yakışıklılığıyla nam salmış bir isim.
Özel hayatıyla çok gündeme gelmek istemeyen başarılı oyuncunun Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ adında 4 kardeşi var.
Kıvanç Tatlıtuğ'ın kardeşi Melisa ile fotoğraflarını gören herkes aynı yorumu yapmaktan kendini alamıyor. Neredeyse herkesin takdirini kazanan Kıvanç Tatlıtuğ ve kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'a "Genlere hayran kalmamak mümkün değil" gibi yorumlar geliyor.