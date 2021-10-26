Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler hayran kaldı

Kıvanç Tatlıtuğ'ın kardeşi Melisa ile fotoğraflarını gören herkes aynı yorumu yapmaktan kendini alamıyor. Neredeyse herkesin takdirini kazanan Kıvanç Tatlıtuğ ve kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'a "Genlere hayran kalmamak mümkün değil" gibi yorumlar geliyor.