Kıvılcım Ural'ın kiloları 6 ayda eridi
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, müzisyen Kıvılcım Ural uğruna oğulları Hakan ve Volkan’ın annesi, eski manken Seçkin Piriler’den 2017’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Kıvılcım Ural hamile kalınca Kasım 2018’de evlenmişlerdi. 23 Ocakta’da kızları İlayda dünyaya gelmişti
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, müzisyen Kıvılcım Ural uğruna oğulları Hakan ve Volkan’ın annesi, eski manken Seçkin Piriler’den 2017’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Kıvılcım Ural hamile kalınca Kasım 2018’de evlenmişlerdi. 23 Ocakta’da kızları İlayda dünyaya gelmişti
Posta gazetesinden Ali Keser'in haberine göre Kaan Tangöze ile eşi, tatile çıktı. Tercihleri Bodrum oldu.