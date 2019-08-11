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  3. 11 Ağustos 2019 11:19

Kıvılcım Ural'ın kiloları 6 ayda eridi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, müzisyen Kıvılcım Ural uğruna oğulları Hakan ve Volkan’ın annesi, eski manken Seçkin Piriler’den 2017’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Kıvılcım Ural hamile kalınca Kasım 2018’de evlenmişlerdi. 23 Ocakta’da kızları İlayda dünyaya gelmişti

Kıvılcım Ural'ın kiloları 6 ayda eridi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, müzisyen Kıvılcım Ural uğruna oğulları Hakan ve Volkan’ın annesi, eski manken Seçkin Piriler’den 2017’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Kıvılcım Ural hamile kalınca Kasım 2018’de evlenmişlerdi. 23 Ocakta’da kızları İlayda dünyaya gelmişti

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Kıvılcım Ural'ın kiloları 6 ayda eridi

Posta gazetesinden Ali Keser'in haberine göre Kaan Tangöze ile eşi, tatile çıktı. Tercihleri Bodrum oldu.

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Kıvılcım Ural'ın kiloları 6 ayda eridi

Önceki gün Casa Costa Otel’in iskelesindeydiler. Yanlarında bebeklerinin dadısı da vardı.

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Kıvılcım Ural'ın kiloları 6 ayda eridi

Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze’yi sık sık öpücüğe boğdu. Çift aşk perçinledi.

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