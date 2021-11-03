Kıvrak dansıyla hayran bırakmıştı! Üç Kuruş'un Leyla'sı pozlarıyla büyüledi
Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekiyor.
Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin rol aldığı Üç Kuruş dizisi Show TV ekranında yayınlandı.
Dizinin ilk bölümünde izleyicinin dikkatini çeken güzel oyuncu sosyal medyada da pozlarıyla nefes kesiyor.
Malbora, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de hayranlarının yakın markajında. Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.
Mafya lideri Kartal'ın kardeşi Leyla rolünü güzel oyuncu şöyle anlatmıştı; "Leyla çok akıllı, okumuş ve manipülatif bir karakter. Aslında kendine mahalle dışında bir hayat kurmaya çalışmış fakat maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı kendini yine mahallede bulmuş"