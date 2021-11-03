Kıvrak dansıyla hayran bırakmıştı! Üç Kuruş'un Leyla'sı pozlarıyla büyüledi

Malbora, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de hayranlarının yakın markajında. Üç Kuruş'u hazırlık sürecinden itibaren çok keyif aldığı bir iş olarak gören Malbora, dizi için barmenlik eğitiminin yanında Uraz Kaygılaroğlu ile Roman dansı dersi aldığını da dile getirdi.