Kıyafeti yüzünden uçağa alınmayan Türk sporcu, gözyaşlarına boğuldu

"TÜRKİYE TATİL İÇİN İYİ AMA YAŞAMAK İÇİN ÇOK ZOR"

"Türkiye'de büyüdüm. Bu ülkede şeriat yok ancak İslam yanlısı bir ülke. ben kadınım ve kadınlığımı göstermeyi seviyorum, Ne giyeceğimi bilecek kadar medeniyim. Burada kadınlara, biseksüellere, translara ya da geylere yapılan baskı çok fazla. Burada işinizden ya da motivasyonunuzdan bahsetmiyorum, direkt olarak hayatınızdan bahsediyorum. Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?"