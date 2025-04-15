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  4. Geçen hafta yayınlanmamıştı... Sevilen dizi final yapıyor: Son bölüm tarihi açıklandı!

Kızıl Goncalar dizisi final yapıyor: Son bölüm tarihi açıklandı

NOW TV’nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar

Kızıl Goncalar dizisi final yapıyor: Son bölüm tarihi açıklandı - Resim: 1

Now TV ekranlarında yayınlandığı her bölümüyle dikkat çeken Kızıl Goncalar dizisi, final yapmaya hazırlanıyor. 

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Kızıl Goncalar dizisi final yapıyor: Son bölüm tarihi açıklandı - Resim: 2

İlk olarak Aralık 2023'te yayın hayatına başlayan ve yoğun ilgi gören Kızıl Goncalar, uzun süre pazartesi günlerinin vazgeçilmezi oldu. 

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Kızıl Goncalar dizisi final yapıyor: Son bölüm tarihi açıklandı - Resim: 3

Dizinin yapım şirketi Gold Film, seyircinin ısrarına rağmen Kızıl Goncalar'ın 2. sezon sonunda final yapacağını açıklamıştı.

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Kızıl Goncalar dizisi final yapıyor: Son bölüm tarihi açıklandı - Resim: 4

Gold Film imzalı ve NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 28 Nisan’da yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda edecek.

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