Kızıl Goncalar'ın genç yıldızı Mina Demirtaş gerçek yaşını açıkladı
Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında gerçek yaşını açıkladı. Jüri üyeleri ve izleyiciler Demirtaş'ın yaşını öğrenince kulaklarına inanamadı.
Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına damgasını vurdu.
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O Ses Türkiye'de şarkı söyleyen Mina Demirtaş'ın yaşını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
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İnternetteki bazı kaynaklarda 19 yaşında olduğu iddia edilen Mina Demirtaş, programda 16 yaşında olduğunu açıkladı.
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Demirtaş, “16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım” diyerek yaşına ilişkin iddialara son noktayı koydu.
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