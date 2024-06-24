Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'dan olay itiraf
Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da Goncalar'da Sadi Hüdayi rolüne hayat veren Erkan Avcı, diziye gelen eleştirilere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı performansıyla çok konuşuluyor. Avcı, Kızıl Goncalar setinde Özcan Deniz ile girdikleri iddiayı ve sonrasında olanları anlatınca gündem oldu.
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Erkan Avcı son dönemde çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisine dair konuştu.
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Mert Yazcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'a inancı ilk günden beri yüksek olan Erkan Avcı reytinglere dair iddiasıyla sette olay olmuş.
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Dizide Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Avcı, Levent rolüyle adından söz ettiren Özcan Deniz ile reyting iddiasına girdiğini anlattı.
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