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  4. Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı

İlk bölümünden bu yana tarikatlar tarafından hedef gösterilen ve RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisi dün akşam üçüncü bölümüyle seyirciyle buluşurken dizide Zeynep karakterine hayat veren oyuncu Mina Demirtaş’ın gerçek hayattaki hali görenleri şaşırttı.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı - Resim: 1

İlk bölümünden bu yana tarikatlar tarafından hedef gösterilen ve RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisi dün akşam üçüncü bölümüyle seyirciyle buluştu. Popüler dizi yine reytingde zirveye oturdu.

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı - Resim: 2

Dizinin hayranları, oyuncuların gerçek hayattaki hallerini de merak ediyor. 

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı - Resim: 3

Merak edilen oyunculardan biri de 'Zeynep' karakterine hayat veren 19 yaşındaki Mina Demirtaş...

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Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı - Resim: 4

2005 yılında doğan Mina Demirtaş, 2021'de 'Akif' isimli filmle oyunculuk kariyerine başladı. Ardından 'Kabahat' isimli filmle karşımıza çıktı.

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