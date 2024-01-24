Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı
İlk bölümünden bu yana tarikatlar tarafından hedef gösterilen ve RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisi dün akşam üçüncü bölümüyle seyirciyle buluşurken dizide Zeynep karakterine hayat veren oyuncu Mina Demirtaş’ın gerçek hayattaki hali görenleri şaşırttı.
İlk bölümünden bu yana tarikatlar tarafından hedef gösterilen ve RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisi dün akşam üçüncü bölümüyle seyirciyle buluştu. Popüler dizi yine reytingde zirveye oturdu.
1 / 13
Dizinin hayranları, oyuncuların gerçek hayattaki hallerini de merak ediyor.
2 / 13
Merak edilen oyunculardan biri de 'Zeynep' karakterine hayat veren 19 yaşındaki Mina Demirtaş...
3 / 13
2005 yılında doğan Mina Demirtaş, 2021'de 'Akif' isimli filmle oyunculuk kariyerine başladı. Ardından 'Kabahat' isimli filmle karşımıza çıktı.
4 / 13