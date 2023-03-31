Kızılcık Şerbeti dizisine ağır ceza! 5 hafta yayınlanmayacak
RTÜK, Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL para cezası verdi.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan gerdek gecesi sahnesi nedeniyle ceza aldı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verildi. tv100'ün edindiği bilgiye göre tebliğ kararı 15.00'te SHOW TV'ye iletildi.
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Kanal yönetimi bu karara itiraz edip mahkemeden yürütmeyi durdurma talep edebiliyor. Eğer mahkeme yürütmeyi durdurursa dizi yayınlanmaya devam edecek.
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Ancak aksi bir karar olursa kararın gereği uygulanacak. Ama yine de mahkeme RTÜK’ün kararı doğrultusunda hüküm belirtse bile sürecin tamamlanmasına kadar dizinin iki ya da üç bölüm daha yayınlanması bekleniyor.
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