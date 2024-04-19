Kızılcık Şerbeti hayranlarına güzel haber
Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve bir televizyon fenomenine dönüşen Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı iddia edilmişti... Ayrıntılar belli oldu.
Kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan , Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili flaş karar.
"Kızılcık Şerbeti" dizisinin finaliyle ilgili son gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu.
Yapılan açıklamaya göre, dizi Haziran öncesinde sezon finali yapacak ve üçüncü sezon için onay aldı.
Show TV'nin yeni sezon planlaması kapsamında "Kızılcık Şerbeti"nin devam edeceği belirtildi.