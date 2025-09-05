Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Semra San'ın yeni projesi belli oldu
Kızılcık Şerbeti'nin geçen sezonunda Cansu karakterine hayat veren ancak projeden çıkarılan Sema San'ın yeni adresi belli oldu.
Show TV’nin başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon beklenirken, dizide Cansu karakterina hayat veren Semra San dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Kızılcık Şerbeti macerası sona eren Semra San'a dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından ise teklif yağmıştı.
Semra San'ın yeni adresi belli oldu.
Ünlü oyuncu Veliaht dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak ve projede Leyla karakterine hayat verecek.
