Kızılcık Şerbeti'nde 2 sürpriz birden: 2 güzel isim diziye katılıyor!
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Selin Türkmen'in Çimen olarak geri dönerken güzel oyuncu Aleyna Bozok da kadroya dahil olacak ve Arslan ailesindeki dengeleri değiştirecek.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” 4. sezonunda da cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ederken yeni sezonun sürprizleri de devam ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre önceki sezon sonu diziden ayrılan dizinin Çimen’i Selin Türkmen yeni bölümde yeniden dizinin kadrosuna dahil olacak. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin sürprizi sadece Selin Türkmen değil...
Çimen’in gelişiyle aynı zamanda diziye Yasemin karakteri de dahil olacak.
Kızılcık Şerbeti'ne Arslan ailesinin küçük kızı Çimen’e hayat veren Selin Türkmen geri dönerken, beraberinde de "Yasemin" karakteri geliyor.
