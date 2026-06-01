Kızılcık Şerbeti'nde kriz: ''Ekonomik anlaşmazlık'' ayrılık getirdi!
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali yaparken, Sönmez karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın diziye veda ettiği öğrenildi.
Show TV ekranlarında izlenme rekorları kıran ve 138. bölümüyle nefes kesen bir sezon finaline imza atan Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde, beşinci sezon öncesi beklenmedik bir kriz patlak verdi.
Dizide 'Sönmez' karakterini başarıyla canlandıran usta oyuncu Aliye Uzunatağan, yapım şirketiyle yaşadığı ekonomik anlaşmazlıklar sonucu projeye kesin olarak veda etti.
Hatırlanacağı üzere dizinin heyecan fırtınası yaratan sezon finalinde Sönmez karakteri kalp krizi geçirmiş ve izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Bu sahnenin ardından gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulislerden aktardığı bilgilere göre; yeni sezon için yapım şirketine şartlarını sunan Uzunatağan, ekonomik konularda uzlaşma sağlayamadı. Daha önce de benzer gerilimler yaşanmış ve taraflar yeniden el sıkışarak yola devam etmişti ancak bu kez ipler tamamen koptu.
Yeni sezonda Sönmez karakterinin boşluğunun nasıl doldurulacağı ve hikayenin ne yöne evrileceği ise şimdiden büyük merak konusu.