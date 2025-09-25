  1. Anasayfa
Kızılcık Şerbeti'ne damgasını vurup ayrılan Selin Türkmen geri dönüyor

Her bölümü ile olay olan son olarak "yasak aşk" sahnesi nedeniyle başlatılan inceleme sonrası senaryosu değişen Kızılcık Şerbeti'nde fırtınalar estiren güzel oyuncu Selin Türkmen diziye geri dönüyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Bir süre önce senaryo gereği diziden ayrılan Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen yeniden projeye dahil oluyor.

Türkmen’in canlandırdığı Çimen, senaryoda yurt dışına gönderilerek diziden ayrılmıştı.

Ancak karakterin geri dönüşü, hikayede tansiyonu yeniden yükseltecek. 

