Kızılcık Şerbeti'ne sosyal medyadan sürpriz transfer
Ekranların merakla takip edilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne sosyal medyadan ünlü bir isim konuk olacak.
Cuma günlerinin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne bu akşamki bölümde sosyal medyan fenomeni Meriç Keskin konuk olacak.
1 / 17
Show TV’nin, reyting rekortmeni, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümüne sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk olacak.
2 / 17
Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat veriyor.
3 / 17
Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.
4 / 17