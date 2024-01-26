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  4. Zürafalarla aşk yaşayan fenomen Kızılcık Şerbeti'ne transfer oldu

Kızılcık Şerbeti'ne sosyal medyadan sürpriz transfer

Ekranların merakla takip edilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne sosyal medyadan ünlü bir isim konuk olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne sosyal medyadan sürpriz transfer - Resim: 1

Cuma günlerinin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"ne bu akşamki bölümde sosyal medyan fenomeni Meriç Keskin konuk olacak.

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Kızılcık Şerbeti'ne sosyal medyadan sürpriz transfer - Resim: 2

Show TV’nin, reyting rekortmeni, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak bölümüne sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk olacak.

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Kızılcık Şerbeti'ne sosyal medyadan sürpriz transfer - Resim: 3

Dizinin merakla beklenen bölümünde Meriç Keskin, Zülkar’ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat veriyor.

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Kızılcık Şerbeti'ne sosyal medyadan sürpriz transfer - Resim: 4

Bölümde Zülkar’ın davetiyle Hamiyet’in Ünallar’ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.

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