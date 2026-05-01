Kızılcık Şerbeti'ne veda eden ünlü oyuncu diziye geri döndü!

Dizide Çimen’in eski eşi olan Gökhan’ın yeniden sahneye çıkması, özellikle Emir cephesinde işleri zorlaştıracak. Çimen ile olan geçmişi ve bitmemiş hesapları olan Gökhan, Emir’i yeni ve zorlu bir sınavın içine sürükleyecek. Gökhan’ın bu dönüşünün bir intikam planı mı yoksa bir uzlaşı çabası mı olduğu ise merak konusu.

Yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosuna Hasan Emre Avcı’nın yeniden dahil olmasıyla Cuma akşamlarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.