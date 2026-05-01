Kızılcık Şerbeti'ne veda eden ünlü oyuncu diziye geri döndü!
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu akşam yer yerinden oynayacak! Hasan Emre Avcı, fenomen haline gelen "Gökhan" karakteriyle kadroya yeniden dahil oluyor.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği "Kızılcık Şerbeti", bu hafta izleyicilerini ekran başına kilitleyecek bir sürprizle geliyor. Sevilen oyuncu Hasan Emre Avcı, canlandırdığı Gökhan karakteriyle diziye geri dönüyor.
Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde, Kıvılcım’ın ev sahipliğinde düzenlenen görkemli bir sanat müzayedesi tüm karakterleri bir araya getiriyor. Ancak geceye damga vuran olay, eserlerin satışından ziyade Gökhan’ın beklenmedik girişi oluyor. Gökhan'ın ortaya çıkışı, davetliler arasında şok etkisi yaratırken hikayenin seyrini de tamamen değiştiriyor.
Dizide Çimen’in eski eşi olan Gökhan’ın yeniden sahneye çıkması, özellikle Emir cephesinde işleri zorlaştıracak. Çimen ile olan geçmişi ve bitmemiş hesapları olan Gökhan, Emir’i yeni ve zorlu bir sınavın içine sürükleyecek. Gökhan’ın bu dönüşünün bir intikam planı mı yoksa bir uzlaşı çabası mı olduğu ise merak konusu.
Yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti, güçlü oyuncu kadrosuna Hasan Emre Avcı’nın yeniden dahil olmasıyla Cuma akşamlarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.