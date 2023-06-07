Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman sosyal medyayı salladı
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev karakteriyle dikkatleri kısa sürede üzerine çeken Müjde Uzman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ortalığı yıktı geçti. Dekolteli pozlarına beğeni yağdı.
Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini oynayan Müjde Uzman güzelliği ile hayran bırakmaya devam ediyor.
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İddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündem olan güzel oyuncunun bu kez göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar olay yarattı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa bir ödül gecesine katıldığı tarzıyla çok konuşuldu.
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Siyah göğüs dekolteli bir elbise giyen ünlü oyuncu dekolteli pozlarını peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
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