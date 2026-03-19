Kızılcık Şerbeti'nin Asil'i Erkan Avcı ünlü oyuncusu dolandırıcıların hedefi oldu
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Asil' karakteriyle fırtınalar estiren başarılı oyuncu Erkan Avcı, bu kez bir senaryo gereği değil, gerçek hayatta karşılaştığı bir "dolandırıcılık" şokuyla gündemde. Ünlü oyuncunun adını kullanarak emlak vurgunu yapmaya çalışan şahıslara karşı Avcı'dan sert bir uyarı ve hukuki hamle geldi.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erkan Avcı, son günlerde adının haksız yere emlak satış ilanlarında kullanılması üzerine harekete geçti.
Özellikle Diyarbakır ve sahil şeridindeki tatil beldelerinde "Erkan Avcı'nın yeri" veya "Onun aracılığıyla" denilerek yapılan satışların tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medya hesabından bir bildiri yayımlayan ünlü oyuncu, dolandırıcıların yöntemini ifşa ederek şu uyarıyı yaptı:
"Açık ve net şekilde belirtmek isterim ki; bu satışların, ilanların ve iletişimlerin hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Adım kullanılarak yapılan bu girişimler tamamen izinsiz ve hukuka aykırıdır. Benim adıma herhangi bir taşınmaz alım-satım süreci yürütülmemektedir."