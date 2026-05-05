Kızılcık Şerbeti'nin güzel Çimen'i Selin Türkmen diziye 2'nci kez veda ediyor
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide "Çimen" karakterini canlandıran Selin Türkmen, yapıma ikinci kez veda ediyor. Ancak Çimen karakteri hikâyede kalmaya devam edecek.
Gold Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, nefes kesen bir sezon finaline hazırlanırken kadrosunda köklü bir değişikliğe gidiyor.
Dizinin ilk bölümünden itibaren "Çimen" karakteriyle hafızalara kazınan genç oyuncu Selin Türkmen, projeden ikinci kez ayrılma kararı aldı.
Daha önce kısa bir süreliğine diziden ayrılıp geri dönen Selin Türkmen’in bu seferki vedası kesinleşti. Ancak izleyicileri şaşırtan asıl detay, karakterin akıbeti oldu. Senaryodaki kilit rolü nedeniyle "Çimen" karakterinin hikâyesine devam edileceği, Selin Türkmen’den boşalan koltuk için ise yapım ekibinin yeni bir oyuncu arayışına girdiği öğrenildi.
Dizideki yaprak dökümü sadece Selin Türkmen ile sınırlı kalmayacak. Sezon finali senaryosuna dair sızan bilgiler, tansiyonun zirveye çıkacağını gösteriyor. Çarpıcı bir kaza sahnesinin yaşanacağı final bölümünün ardından, hikâye gereği 3 önemli oyuncunun daha ekibe veda etmesi bekleniyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizideki bu değişim dalgası, yeni sezonda izleyiciyi bambaşka bir Kızılcık Şerbeti'nin beklediğinin sinyallerini veriyor.