Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbiseli pozuyla gündem oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.
Son günlerin en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
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Nursema karakterine hayat veren performansı ile göz kamaştıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, siyah mini elbisesiyle verdiği pozu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.
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Ünlü oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıldı.
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İşte o poz...
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