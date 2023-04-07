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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbiseli pozuyla gündem oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla beğeni topladı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbiseli pozuyla gündem oldu - Resim: 1

Son günlerin en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbiseli pozuyla gündem oldu - Resim: 2

 Nursema karakterine hayat veren performansı ile göz kamaştıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, siyah mini elbisesiyle verdiği pozu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbiseli pozuyla gündem oldu - Resim: 3

Ünlü oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıldı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbiseli pozuyla gündem oldu - Resim: 4

İşte o poz...

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