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  4. Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı

Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, Youtube'da konuk olduğu programda mal varlığını açıkladı.

Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı - Resim: 1

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, Caner Toygar'ın Youtube kanalına konuk oldu. Asıl mesleği terzi olan Kobra Murat, programda mal varlığını açıkladı. 

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Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı - Resim: 2

Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söyledi. 

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Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı - Resim: 3

Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen sanatçı, "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak" dedi.

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Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı - Resim: 4

Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını söyleyen sanatçı, "Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

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