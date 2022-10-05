Kobra Murat emlak zengini çıktı! Serveti dudak uçuklattı
Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, Youtube'da konuk olduğu programda mal varlığını açıkladı.
Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler, Caner Toygar'ın Youtube kanalına konuk oldu. Asıl mesleği terzi olan Kobra Murat, programda mal varlığını açıkladı.
Yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen Kobra Murat, kazancını gayrimenkul ve altına yatırdığını söyledi.
Sürekli altına yatırım yaptığı için eşinin kendisine kızdığını söyleyen sanatçı, "Trilyonluk insanım ben. 2 tane altın kasamız var. 18 kilo altınımız var. Eşim, 'artık altın yaptırma kasalar almıyor' diyor. Karım, benim ve çocuklarımın üzerinde paralar var. Kızıma yazlık, çocuklarıma evler aldım. 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var. Bunların hepsi alın teri. 21 saat çalışıp 3 saat uyuyarak" dedi.
Bu kadar mal varlığına rağmen roman mahallesinden taşınmadığını söyleyen sanatçı, "Cimri biriyim. Atalarımın doğduğu yerdeyim. Evim İstanbul'un fethedildiği yerde. Orada yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.