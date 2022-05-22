Koltuk değnekleriyle görüntülenmişti! Engin Altan Düzyatan açıkladı: Oyunculuğu bıraktı mı?

"AÇIKLAMALARIM YANLIŞ ANLAŞILDI"



Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan, başrolünü oynadığı 'Bir Avuç Deniz' filmi ile 2012 yılında Los Angeles Movie Awards’de 'En İyi Aktör' ödülünü kazanan Düzyatan, her şeyin yolunda gittiğini belirtirken, oyunculuğu bırakmadığını, bazı çevrelerce açıklamaların yanlış anlaşıldığını vurguladı. Oyunculuğa sadece ara verip, bir süre dinlenmek istediğini söyledikten sonra kendisini bekleyen araca bindi. Geçtiğimiz günlerde Ulus'taki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Düzyatan, "Oyunculuğu bırakmam ama ara verebilirim. Yapımcılık yapıyorum şu sıralar ama oyunculuğu bırakmam, devam ediyorum" sözleriyle, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.