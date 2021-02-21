Komşuda cinsel istismar skandalı! Ünlü oyuncu gözaltına

Yıllar önce sekse karşı bağımlılığı olduğunu ifade eden Lignadis ise kendisine yönelik tüm cinsel taciz suçlamalarını reddediyor. Daha önce hakkında benzer iddialar olmasına rağmen 2019'da Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevine getirilmesi nedeniyle Kültür Bakanı Lina Mendoni de eleştirilere maruz kaldı. Mendoni, Lignadis'in kendisini oyunculuk yeteneği ile suçsuz olduğuna inandırdığını ve Lignadis'in tehlikeli bir kişi olduğunu söylemesi de eleştiri oklarının Mendoni'ye dönmesine neden oldu. Muhalefet Kültür Bakanı'nın istifasını istedi.

