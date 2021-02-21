Komşuda cinsel istismar skandalı! Ünlü oyuncu gözaltına
Yunanistan'a yelken yarışlarında olimpiyat madalyası getiren Sofia Bekatoru'nun cinsel taciz itirafının yankıları sürerken ünlü Yunan sanatçı Dimitris Lignadis, cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı.
Yunan yönetmen ve oyuncu Dimitris Lignadis, önceki yıllarda reşit olmayan kişilere karşı cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar nedeniyle gözaltına alındı.
Lignadis, 2019 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğu Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevinden söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 Şubat 2021'de istifa etmişti.
NTV'den Derya Özcan'ın haberine göre Lidnadis'e yöneltilen ve sosyal medyada son günlerde geniş yer tutan suçlamalar arasında bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde göçmen çocuklara verdiği tiyatro dersleri esnasında reşit olmayan göçmen çocuklara cinsel tacizde bulunmak da yer alıyor.
Yıllar önce sekse karşı bağımlılığı olduğunu ifade eden Lignadis ise kendisine yönelik tüm cinsel taciz suçlamalarını reddediyor. Daha önce hakkında benzer iddialar olmasına rağmen 2019'da Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevine getirilmesi nedeniyle Kültür Bakanı Lina Mendoni de eleştirilere maruz kaldı. Mendoni, Lignadis'in kendisini oyunculuk yeteneği ile suçsuz olduğuna inandırdığını ve Lignadis'in tehlikeli bir kişi olduğunu söylemesi de eleştiri oklarının Mendoni'ye dönmesine neden oldu. Muhalefet Kültür Bakanı'nın istifasını istedi.