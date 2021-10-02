Komşusunu döven Halil Sezai basına sitem etti
67 yaşındaki komşusunu darbettiği gerekçesiyle 43 gün hapis yatan şarkıcı Halil Sezai, sahne aldığı mekanda ''Kafam güzeldi, gerektiği şekilde dövemedim.'' açıklamasıyla tepki çekmişti. Ünlü şarkıcı, ''Basına çok kırgınım benim sözlerimi çok başka şekilde çarpıtıldı.'' dedi.
Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmış ve 43 gün cezaevinde kalmıştı.
Serbest kalmasının ardından yeniden sahne almaya başlayan Halil Sezai, şoke eden açıklamalarda bulunmuştu.
Olay sırasında sarhoş olduğunu söyleyen şarkıcı, "Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum" demişti.
Tepki çeken sözlerinin ardından ilk kez konuşan Halil Sezai, sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek şunları söyledi; "Basına çok kırgınım benim sözlerimi çok başka şekilde çarpıtıldı. Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı dedim."