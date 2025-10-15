Konserde ilginç anlar: Önündeki seyirciyi Yalın'a şikayet edince...
Ünlü şarkıcı Yalın'ın konserinde ilginç anlar yaşandı. Bir izleyici, konseri durdurarak önündeki kişiyi şarkıcı Yalın'a şikayet etti. Yalın ise ''Ben bu polemiğin içine giremeyeceğim, özür dilerim'' yanıtını verdi.
Ünlü şarkıcı Yalın, önceki akşam İstanbul’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin bir bölümünde yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu.
Seyircilerden biri, önündeki kişiyi Yalın’a şikayet ederek, “Buradaki hanımefendi alkolün etkisiyle konseri izlettirmiyor, sürekli bir el hareketleri içerisinde” ifadelerini kullandı.
Durumu sakinleştirmek isteyen Yalın, "Ben bu polemiğin içine giremeyeceğim, özür dilerim. Ne olduğunu anlamadım. En büyük hayalim ve isteğim şu; buradan çıkarken yüzünüz gülsün, bütün amacım bu. İyi niyetle, iyi duygularla bu işi yapmaya gayret ediyorum, seyircimi de bu yüzden burada topluyorum. O yüzden kusura bakmayın.” dedi.
Sanatçının sakin tavrı dikkat çekerken, o anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.