Konserde ilginç anlar: Önündeki seyirciyi Yalın'a şikayet edince...

Durumu sakinleştirmek isteyen Yalın, "Ben bu polemiğin içine giremeyeceğim, özür dilerim. Ne olduğunu anlamadım. En büyük hayalim ve isteğim şu; buradan çıkarken yüzünüz gülsün, bütün amacım bu. İyi niyetle, iyi duygularla bu işi yapmaya gayret ediyorum, seyircimi de bu yüzden burada topluyorum. O yüzden kusura bakmayın.” dedi.