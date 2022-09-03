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  4. Konseri iptal edilen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi ekmek yiyor

Konseri iptal edilen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi ekmek yiyor

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki konserinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Konseri iptal edilen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi ekmek yiyor - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Çorum'da gerçekleştireceği konser iptal edilince sosyal medya hesabından isyan etti.

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Konseri iptal edilen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi ekmek yiyor - Resim: 2

Twitter'dan paylaşım yapan Aleyna Tilki "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" sözleriyle isyan etti.

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Konseri iptal edilen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi ekmek yiyor - Resim: 3

Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı: Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak… Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bir dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da o kadar zor ki… 

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Konseri iptal edilen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi ekmek yiyor - Resim: 4

Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum. Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor… Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var.

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