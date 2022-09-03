Konseri iptal edilen Aleyna Tilki isyan etti: 50 kişi ekmek yiyor

Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı: Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum.. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak… Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor. Pandemi zaten çok zor bir dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da o kadar zor ki…