Konserleri bir bir iptal edilen Manifest grubundan flaş karar
Haklarında ''hayasızca hareketler'' ve ''teşhircilik'' suçlamasıyla soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest, Türkiye turnesini iptal etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest’e, konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Grup üyeleri, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.
MANİFEST TÜRKİYE TURNESİNİ İPTAL ETTİ
Peş peşe konserleri iptal edilen Manifest grubu, Türkiye turnesini iptal etti. Grubun sosyal medya hesabından ''Haftalar önce biletleri tükenen Türkiye turnemiz iptal olmuştur. Seyircimize ilgisi ve sevgisi için teşekkür ederiz'' notuyla şu mesaj paylaşıldı:
"Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Tunesi iptal edilmiştir. İadelerini bilet satış kanallarından yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz.''
NE OLMUŞTU?
‘Manifest' isimli müzik grubunun, Şişli Küçükçiftlikpark'ta 6 Eylül günü gerçekleştirdiği konser sırasında, grup üyeleri ve dans gösterilerinde çekilen görüntüler üzerine ‘Hayasızca hareketler' ve ‘Teşhircilik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.
Toplumun sahip olduğu ortak edep duygularının ihlali ve incitilmesi ile edep ve ahlak temizliğine saldırı niteliği taşıdığı, çocuklar ve gençlerin duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketlerde bulundukları iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, Başsavcılık tarafından şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.