''Konserlerim, sahnelerim engelleniyor'' demişti, Aleyna Tilki KKTC'yi salladı
Kısa bir süre önce sahneye çıkmasının engellendiğini iddia eden genç şarkıcı Aleyna Tilki bayramda yavru vatan KKTC'de sahne aldı.
Aleyna Tilki bir süredir sahnelerden uzak kalmasıyla dikkat çekiyor. Tilki katıldığı bir yayında, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor. Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu" demişti.
Yeni albüm çalışması yapan Tilki bayramda Nuh’un Gemisi Hotel'de sahne aldı. Siyahlar içinde sahneye çıkan genç popçu kendisini izlemeye gelenleri coşturdu.
Şort ve bluz kombinini spor ayakkabıyla tamamlayan Tilki'nin hem tarzı hem de sahne performansı hayranlarından tam not aldı.
Tilki geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Afişler bile hazırdı. Birisi benim o konsere çıkmamı istemedi. Bu sektörden nefret ediyorum, meslektaşlarımdan değil ama sektörü domine edip yön verebileceğini düşünen insanlardan nefret ediyorum." demişti.