Konuşması ayrı, kıyafeti ayrı olay! İç çamaşırı gözüken Aynur Aydın'a eleştiri yağdı
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Şarkıcının cesur kıyafeti ve ''çıplak fotoğraf'' itirafı olay oldu.
Sahne kıyafetleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın, Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Normalleştiremediklerimizden misiniz' programına konuk oldu.
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Samimi halleriyle dikkat çeken 36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, iddialı bir elbiseyle izleyicinin karşısına çıktı.
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Önü açık bir elbise giyen Aynur Aydın'ın beyaz sütyenini göstermesi eleştiri konusu oldu.
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Aydın'a "Fazla cinselliğe önem veren bir şarkıcı bu kadarına bence gerek yok yine de hoş bir bölüm teşekkürler", "Giyim tarzınıza göre her şey sizin için normal", "Kıyafetlerinin rüküşlüğünden videodaki soruları kaçırdım" yorumları geldi.
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