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  4. Konuşması ayrı, kıyafeti ayrı olay! İç çamaşırı gözüken Aynur Aydın'a eleştiri yağdı

Konuşması ayrı, kıyafeti ayrı olay! İç çamaşırı gözüken Aynur Aydın'a eleştiri yağdı

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Şarkıcının cesur kıyafeti ve ''çıplak fotoğraf'' itirafı olay oldu.

Konuşması ayrı, kıyafeti ayrı olay! İç çamaşırı gözüken Aynur Aydın'a eleştiri yağdı - Resim: 1

Sahne kıyafetleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aynur Aydın, Armağan Çağlayan'ın sunduğu  'Normalleştiremediklerimizden misiniz' programına konuk oldu.

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Konuşması ayrı, kıyafeti ayrı olay! İç çamaşırı gözüken Aynur Aydın'a eleştiri yağdı - Resim: 2

Samimi halleriyle dikkat çeken 36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, iddialı bir elbiseyle izleyicinin karşısına çıktı. 

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Konuşması ayrı, kıyafeti ayrı olay! İç çamaşırı gözüken Aynur Aydın'a eleştiri yağdı - Resim: 3

Önü açık bir elbise giyen Aynur Aydın'ın beyaz sütyenini göstermesi eleştiri konusu oldu. 

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Konuşması ayrı, kıyafeti ayrı olay! İç çamaşırı gözüken Aynur Aydın'a eleştiri yağdı - Resim: 4

Aydın'a "Fazla cinselliğe önem veren bir şarkıcı bu kadarına bence gerek yok yine de hoş bir bölüm teşekkürler", "Giyim tarzınıza göre her şey sizin için normal", "Kıyafetlerinin rüküşlüğünden videodaki soruları kaçırdım" yorumları geldi.

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