Korona geçiren Seda Bakan'dan kötü haber
Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren oyuncu Seda Bakan, hastalığı atlatmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen etkilerden hala kurtulamadığını belirtti.
Geçtiğimiz kasım ayında koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır geçiren oyuncu Seda Bakan, hastalığı atlatmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen halen koku alamadığını açıkladı.
1 / 11
Ünlü oyuncu koronavirüsün etkilerinin halen devam ettiğini söyledi. Bakan, "Hastalığın üzerinden 8 ay geçti ama halen koku alamıyorum. 1 ay daha bekleyeceğim. Eğer bu sıkıntım geçmezse doktora gideceğim" dedi.
2 / 11
Öte yandan Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafıyla da adından söz ettirmişti.
3 / 11
Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.
4 / 11