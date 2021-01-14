Koronavirüse yakalanan Hadise zor günleri ilk kez anlattı
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ünlüler kervanına katılmıştı. Hadise, koronavirüsü atlattı ve hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı.
Hadise, takipçileri için vlog çekti. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı, hastalık süresince yaşadıklarını da ilk kez anlattı.
Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen sanatçı, "Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim." dedi.
Hadise ayrıca, "İki hafta kendi evimde tek başıma kaldım. Dört hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı." ifadelerini kullandı.
ANKSİYETE (KAYGI BOZUKLUĞU) NEDİR?
Anksiyete veya endişe; hoş olmayan bir iç çatışma durumu ile karakterize edilen, sıklıkla ileri geri ilerleme gibi sinirsel davranışların eşlik ettiği bir duygu. Duygusal açıdan ise korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır, moral seviyesi en alt düzeydedir. Davranışsal olarak ise birey, anksiyetenin kaynağından kaçma eğilimi gösterir.