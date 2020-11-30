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  3. 30 Kasım 2020 00:06

Koronavirüse yakalanan Hadise'den haber var!

Özel hayatıyla 2020 yılına damga vuran şarkıcı Hadise, Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşayan şarkıcı, testi pozitif çıkınca kendi evine geçti. Ünlü şarkıcı Hadise hastalığını hafif atlattığı ve sağlıklı yiyecekler tükettiği için mutfaktan çıkmadığı öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan Hadise'den haber var!

Sevgilisinin yanından ayrılan ve İstinyePark Residence'daki evine geçen Hadise, kendini karantinaya almıştı.

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Koronavirüse yakalanan Hadise'den haber var!

Tek başına evinde olan şarkıcı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler tükettiği için mutfaktan çıkmadığı öğrenildi.

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Koronavirüse yakalanan Hadise'den haber var!

Milliyet'in haberine göre Hadise'nin, gün içinde ise kitap okumanın yanı sıra film ve dizi izleyerek zaman geçiriyor.

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