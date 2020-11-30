Koronavirüse yakalanan Hadise'den haber var!
Özel hayatıyla 2020 yılına damga vuran şarkıcı Hadise, Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşayan şarkıcı, testi pozitif çıkınca kendi evine geçti. Ünlü şarkıcı Hadise hastalığını hafif atlattığı ve sağlıklı yiyecekler tükettiği için mutfaktan çıkmadığı öğrenildi.
Sevgilisinin yanından ayrılan ve İstinyePark Residence'daki evine geçen Hadise, kendini karantinaya almıştı.
Tek başına evinde olan şarkıcı, sağlıklı yiyecekler ve içecekler tükettiği için mutfaktan çıkmadığı öğrenildi.