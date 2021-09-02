Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan yeni haber
Normalleşme süreciyle birlikte sahnelere geri dönen Serdar Ortaç, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda iki doz aşı olan ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Ortaç, "Covid'de 5'inci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun" dedi.
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"ŞİFA OLSUN" Ortaç, aşı olduğu anlarda, "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" demişti.
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MS hastası olan sanatçı kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.
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İki yıl önce boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Ortaç, önceki gün sahnede eleştirilerine devam etti.
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