Koronaya yakalanan İbrahim Tatlıses'ten kritik paylaşım

YIllar sonra ekranlara ve aynı zamanda sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, koronavirüse yakalandığını ve atlattığını duyurdu. Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son testinin negatif çıktığını belirterek "Pozitiftim negatife döndüm" dedi. Tatlıses yeni konserinin tarihini de açıkladı.