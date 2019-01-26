''Köşklerden bıktım, biraz varoş olmak istiyorum''
Uzun süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu Nebahat Çehre, ''Biraz farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım biraz varoş olmak istiyorum'' dedi.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, uzun zamandır ekranlarda görülmeyen Çehre, muhabirlerin “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Bende artık birşeyler yapmak istiyorum ama biraz farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım biraz varoş olmak istiyorum“ diyerek tatlı bir sitem etti.
Cem Yılmaz’dan bir teklif beklediğinide belirten usta oyuncu son günlerde Cem Yılmaz’ın dağıtım şirketi ile yaşadığı olayda haklı olduğunu söyleyerek “Ben Cem Yılmaz ve diğerlerini haklı buluyorum. Başka bir Cem Yılmaz da çıkmaz ben de çıkmam“ diyerek destek vermeyi de ihmal etmedi.