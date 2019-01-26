''Köşklerden bıktım, biraz varoş olmak istiyorum''

Cem Yılmaz’dan bir teklif beklediğinide belirten usta oyuncu son günlerde Cem Yılmaz’ın dağıtım şirketi ile yaşadığı olayda haklı olduğunu söyleyerek “Ben Cem Yılmaz ve diğerlerini haklı buluyorum. Başka bir Cem Yılmaz da çıkmaz ben de çıkmam“ diyerek destek vermeyi de ihmal etmedi.



