Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'la başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisindeki cüretkar sahneleriyle adından söz ettiren Miray Daner, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda da gündeme gelmeye devam ediyor. Genç oyuncu son olarak kot pantolon ve ceketli kombiniyle verdiği pozları yayınladı.