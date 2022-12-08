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  4. Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı! ''Daha kötü olamazdı''

Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı

Ünlü oyuncu Miray Dener'in sütyen ve kot ceketle yaptığı kombin eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı - Resim: 1

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'la başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisindeki cüretkar sahneleriyle adından söz ettiren Miray Daner, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda da gündeme gelmeye devam ediyor. Genç oyuncu son olarak kot pantolon ve ceketli kombiniyle verdiği pozları yayınladı.

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Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı - Resim: 2

Denim ceket ve sütyen kombini yaparak saçlarını dağınık toplayan Miray Daner, Instagram hesabından art arda pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri de ikiye bölündü. 

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Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı - Resim: 3

Bir kısım genç oyuncunun güzelliğine dikkat çekerken bir kısım da kombini hiç beğenmedi. Oyuncuya yorum yağdıran kullanıcılar "Modacını değiştir" dedi.

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Kot ceket içine sütyen giyen Miray Daner'e yorum yağdı - Resim: 4
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