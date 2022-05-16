Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlendi: Elbise gibi gelinlik...

Uzun yıllar dost olan Kourtney Kardashian ve Travis Barker 2020’de sevgili olmaya karar verdi. Barker, yaklaşık dokuz aylık birliktelikten sonra Kourtney Kardashian’a Ekim 2021’de Rosewood Miramar Beach otelinde bolca gül ve mum eşliğinde evlenme teklif etmişti. İkili daha sonra ise Las Vegas’ta gizli bir törenle evlenmişlerdi. Ancak bu törenin yasal olmadığı ortaya çıktı.