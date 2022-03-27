Kourtney Kardashianîn iç çamaşırlı pozuna yorum yağdı: Seks orucun bitti mi?
Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker cinsel hayatlarını tamamen değiştiren 'seks orucu'na girdiklerini itiraf etmişti. Kourtney Kardashian'ın yeni pozuna takipçilerinden yorum geldi.
Kourtney Kardashian ve Travis Barker ilişkilerini gözler önünde yaşamayı seviyor. Kah bir köşede öpüşürken kah yatakta yatarken kah kumsalda yakın temasta yakalanıyorlar ve kimseyi de umursamıyorlar. İkili son olarak seks orucuna girdiklerini de açık açık anlatmıştı.
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Kourtney Kardashian geçtiğimiz haftalarda Travis Barker ile seks orucuna girdiklerini ve cinsel hayatlarında devrim yaptığını anlattı. Bu açıklamalar unutulmadan çift birlikte yine romantik bir tatile çıktı.
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Kourtney Kardashian bu tatilde yatak odasından iç çamaşırla bir halini paylaşınca takipçileri hemen yorumlara "Seks orucun bitti mi?" soruları yağdırdı.
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