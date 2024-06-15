Köyünden çıkıp geldiği Masterchef’e damgasını vurdu

Masterchef Türkiye’nin yeni sezonu TV8 ekranlarında yeniden izleyici ile buluştu. Sevilen yarışmaya katılabilmek için Afyonkarahisar’dan gelen Ayşe’nin hayat öyküsü de mutfaktaki başarısı da yarışmanın ilk bölümüne damgasını vurdu.