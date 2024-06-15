Köyünden çıkıp geldiği Masterchef’e damgasını vurdu
Survivor All Star 2024'ün final yapmasının ardından TV8 ekranlarında yeniden başlayan MasterChef Türkiye'nin ilk bölümüne köyünden çıkıp gelen Ayşe hem yarışmanın ünlü jürileri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'ndan hem de izleyiciden tam puan aldı...
Masterchef Türkiye’nin yeni sezonu TV8 ekranlarında yeniden izleyici ile buluştu. Sevilen yarışmaya katılabilmek için Afyonkarahisar’dan gelen Ayşe’nin hayat öyküsü de mutfaktaki başarısı da yarışmanın ilk bölümüne damgasını vurdu.
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Afyonkarahisar’da tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Ekiz, yüz yüze eğitim alma imkanı olmadığı için online aşçılık eğitimi aldığını söyledi.
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Yazları yaylada kışları köyde kalan Ayşe Ekiz, hayallerini gerçekleştirmek ve kendi yetiştirdiği ürünleri kullanabileceği bir işletme açmak istediğini söyledi.
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Üst tura geçmek için kuzu pirzola yapan Ayşe Ekiz üç jüriden de evet alarak bir üst tura çıkmayı başardı.
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