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  3. 01 Haziran 2020 09:24

Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle'ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı.

Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle'ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı.

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Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Daily Mail'in haberine göre; Markle kraliyet görevleri dahilinde temas halinde olduğu yardım kuruluşuyla, görevlerini bırakmasına rağmen bağını koparmadı.

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Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Eşi Prens Harry ile kraliyet görevlerine son verdikten sonra (Megxit) Los Angeles'ta Tyler Perry'nin 18 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Markle, corona virüs salgını döneminde Mayhew ile teması sürdürüyor.

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Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı

Yardım kuruluşunun yöneticisi Sarah Hastelow, Newsweek'e verdiği röportajda, temasın ayrıntılarını veremeyeceğini söyleyerek, "O, hayvanların ve hayvan refahının şampiyonu. Hayvanlar her zaman onun tutkusu oldu" dedi.

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