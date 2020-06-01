Meghan Markle görevine gizlice devam ettiği ortaya çıktı
Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle'ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı.
Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle'ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı.
Daily Mail'in haberine göre; Markle kraliyet görevleri dahilinde temas halinde olduğu yardım kuruluşuyla, görevlerini bırakmasına rağmen bağını koparmadı.
Eşi Prens Harry ile kraliyet görevlerine son verdikten sonra (Megxit) Los Angeles'ta Tyler Perry'nin 18 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Markle, corona virüs salgını döneminde Mayhew ile teması sürdürüyor.