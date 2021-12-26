Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

Oxford Royale sözcüsü çalışmayla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Kraliyet üyesi olarak yaşamak her zaman kolay bir iş değil, kapsamlı incelemelerle uğraşmayı ve kamuoyunu dikkatini çekmeyi gerektirir. Markle'ın akademik gücü bu rol için biçilmiş kaftan".