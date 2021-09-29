Kubilay Aka birden ışıklar kapatılınca şoke oldu

"EKİP İŞİ YAPIYORUZ"

Aka, kısa sürede ekranlara veda eden dizisi "Cam Tavanlar" ile ilgili ise "Biz bir ekip işi yapıyoruz. Eğer başarılı olursak ekibin başarısı, başarısız olursak da ekibin başarısızlığı olarak bakabiliriz. Başarıyı da başarısızlığı da tek bir kişiye yükleyemeyiz. Bazen bazı şeyler olmayabiliyor" şeklinde konuştu.