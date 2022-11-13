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  4. Kubilay Aka, Danla Bilic'le neden ayrıldıklarını açıkladı

Kubilay Aka, Danla Bilic'le neden ayrıldıklarını açıkladı

Oyuncu Kubilay Aka, önceki gün katıldığı tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kubilay Aka, Danla Bilic'le neden ayrıldıklarını açıkladı - Resim: 1

Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz eylül ayında el ele görüntülenmişti.

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Kubilay Aka, Danla Bilic'le neden ayrıldıklarını açıkladı - Resim: 2

Şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinin ardından soluğu aynı semtteki bir mekanda almış, baş başa eğlenmeye devam etmişti.

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Kubilay Aka, Danla Bilic'le neden ayrıldıklarını açıkladı - Resim: 3

Kısa süre sonra sürpriz aşkta yeni bir gelişme yaşandı. Kubilay Aka'nın itirafı dikkat çekti.

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Kubilay Aka, Danla Bilic'le neden ayrıldıklarını açıkladı - Resim: 4

Ünlüler dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka da ödül verenler arasındaydı.

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