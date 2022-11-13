Kubilay Aka, Danla Bilic'le neden ayrıldıklarını açıkladı
Oyuncu Kubilay Aka, önceki gün katıldığı tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz eylül ayında el ele görüntülenmişti.
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Şarkıcı Berkay'ın Kuruçeşme Açıkhava'daki konserinin ardından soluğu aynı semtteki bir mekanda almış, baş başa eğlenmeye devam etmişti.
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Kısa süre sonra sürpriz aşkta yeni bir gelişme yaşandı. Kubilay Aka'nın itirafı dikkat çekti.
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Ünlüler dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka da ödül verenler arasındaydı.
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