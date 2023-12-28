Küçük İbo son haliyle de yeni mesleğiyle de şaşırttı
Gerçek adı Halil İbrahim Küçük olan ve 39 yaşına giren bir zamanların Küçük İbo'su hem son haliyle hem de yeni mesleğiyle de şaşırttı.
90’lı yılların sonunda Türkiye'nin en ünlü çocuk sanatçılardan biri ve İbrahim Tatlıses ile beraber birçok programa çıkmış olan Küçük İbo, yıllar sonra yeni bir meslekle ortaya çıktı.
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90’lı yılların sonunda Türkiye'nin en ünlü çocuk sanatçılardan biri ve İbrahim Tatlıses ile beraber birçok programa çıkmış olan Küçük İbo, yıllar sonra yeni bir meslekle ortaya çıktı.
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Küçük İbo olarak ünlenen ve gerçek adı Halil İbrahim Küçük olan bir zamanların ünlü ismi uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyordu.
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Artık müzik dışında da bir işi olan İbrahim Küçük, yeni hayatından ""Künefe salonu işletiyorum. Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum." diyerek bahsetti.
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