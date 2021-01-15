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  3. 15 Ocak 2021 12:23

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı iddiası bir anda sosyal medyada gündem oldu. Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrasında dizinin başlama tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

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Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

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Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

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Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sahneleri ile akıllara kazınan Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz bir fragmanı da yayınlanmış değil...

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