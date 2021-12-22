Kurtlar Vadisi’nde 'Abdülhey' rolüyle ünlenmişti: İşte ünlü oyuncunun son hali

Kurtlar Vadisi'nin tüm dizi ve filmlerinde yer alan Kenan Çoban, en son ATV'nin sevilen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükûmdar Olmaz dizisiyle ekran karşısına çıkmıştı. 2018'de ise Balkaymak filminde yer alan Kenan Çoban’ın son hâli şaşırttı. Ünlü oyuncunun Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarda saçı ve sakalının beyazladığı görüldü.