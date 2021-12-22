Kurtlar Vadisi’nde 'Abdülhey' rolüyle ünlenmişti: İşte ünlü oyuncunun son hali
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle adını duyuran ünlü oyuncu Kenan Çoban’ın son hâli şaşırttı…
Ünlü oyuncunun Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarında saçı ve sakalının giderek beyazladığı görüldü.
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki Abdülhey rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kenan Çoban, şimdilerde sıradan bir hayat sürüyor.
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Kurtlar Vadisi'nin tüm dizi ve filmlerinde yer alan Kenan Çoban, en son ATV'nin sevilen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükûmdar Olmaz dizisiyle ekran karşısına çıkmıştı. 2018'de ise Balkaymak filminde yer alan Kenan Çoban’ın son hâli şaşırttı. Ünlü oyuncunun Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarda saçı ve sakalının beyazladığı görüldü.
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İşte Kenan Çoban’ın son hâli…
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